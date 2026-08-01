«ПСЖ» готов превзойти любое предложение «Барселоны» для Ф. Торреса о контракте — Sport.es

«ПСЖ» дал понять нападающему «Барселоны» Феррану Торресу о готовности превзойти любое предложение сине-гранатовых о продлении контракта. В парижском клубе уверены, что смогут убедить чемпиона мира – 2026 перейти к ним. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, «ПСЖ» предложил 26-летнему форварду пятилетний контракт с зарплатой, значительно превышающей его оклад в «Барселоне». Подчёркивается, что Торреса задело отсутствие инициативы от каталонского клуба в продлении трудового соглашения с ним, в то время как появлялись слухи об их желании купить другого нападающего. При этом Торрес по-прежнему сохраняет лояльность к «блаугране».

В минувшем сезоне Торрес принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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