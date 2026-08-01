«Челси» — «Тоттенхэм Хотспур»: Тонали вывел «шпор» вперёд на 17-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч между «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходит на стадионе «Австралия» в Сиднее. На данный момент счёт 1:0 в пользу «шпор».

На 17-й минуте Сандро Тонали открыл счёт в этой игре и вывел «шпор» вперёд.

По итогам прошлого сезона «Челси» с 52 очками занял 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Тоттенхэм Хотспур» с 41 очком расположился на 17-й строчке.

В 1-м туре нового сезона АПЛ «синие» 24 августа на выезде сыграют с «Фулхэмом», а «шпоры» 22 августа в гостях встретятся с «Брентфордом».

В последний раз к этому моменту команды играли друг с другом в мае в рамках 37-го тура АПЛ. Тогда победу со счётом 2:1 одержали «синие».