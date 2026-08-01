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Олусегун: счастлив в Ростове. Верю, что мы тоже можем бороться за чемпионство

Олусегун: счастлив в «Ростове». Верю, что мы тоже можем бороться за чемпионство
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Нападающий «Ростова» Олакунле Олусегун рассказал о шансах команды в борьбе за чемпионство в Альфа-Банк РПЛ. В пятницу, 31 июля, «Ростов» одержал победу над «Родиной» со счётом 4:2 в матче 2-го тура чемпионата России. В 1-м туре команда Джонатана Альбы уступила «Оренбургу» (1:2). 24-летний футболист перешёл из «Краснодара» в «Ростов» в середине июля.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
31 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Посо – 4'     1:1 Комаров – 16'     1:2 Крижан – 52'     1:3 Лангович – 56'     2:3 Сако – 74'     2:4 Шанталий – 90'    

— Обе команды показали хорошую игру. Думаю, все видели, что мы сыграли лучше, чем в прошлом матче. Хотя победы нам всё равно пока даются не так легко. Благо в концовке матча мы оказались сильнее и сумели додержать победу.

— Уже адаптировался к новой команде?
— Да, сейчас я чувствую себя уже гораздо лучше. Приняли меня очень здорово, как будто я уже был частью этой семьи. Мои близкие тоже переехали со мной, они всегда были рядом. Родственники пока привыкают к новому месту, новому городу. А я уже привык, нет никаких проблем из‑за смены города. Для меня самое главное — играть. Конечно, когда ты играешь в «Краснодаре» и борешься за титул — это плюс. Но сейчас я в «Ростове». И я счастлив. И вообще я верю, что мы тоже можем бороться за чемпионство, — приводит слова Олусегуна «Матч ТВ».

В следующем туре «Ростов» 8 августа сыграет в Москве с ЦСКА. Изменения в календаре РПЛ произошли из-за повреждения инфраструктуры стадиона «Ростов Арена», вызванного стихийным бедствием.

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