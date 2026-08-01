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Магомед Адиев оценил выступление команд на старте нового сезона РПЛ

Магомед Адиев оценил выступление команд на старте нового сезона РПЛ
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Бывший главный тренер сборной Казахстана и ряда российских клубов Магомед Адиев поделился впечатлениями от выступления команд на старте нового сезона Альфа-Банк РПЛ.

— Исходя из ожиданий, кто их превзошёл, а кто пока не оправдывает высокого доверия?
— Потенциальные лидеры показали достойный футбол. В первую очередь имею в виду «Краснодар», пусть там им помогло удаление у «Рубина». «Спартак» и «Зенит» крупные победы одержали. Динамовцы только не выиграли из ожидаемого. Но мы и не знали толком, как команда будет выглядеть с возвращением Шварца. Можно было только гадать. Ну, и выходцам из Первой лиги старт тяжело даётся. «Родина» с двух закономерных поражений начала. «Факел» дома уступил Махачкале. Нужно время, чтобы адаптироваться. Пока не хватает концентрации в конкретных эпизодах. Но говорить, что те и другие непременно вылетят назад, я бы не стал, — приводит слова Адиева Vprognoze.ru.

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