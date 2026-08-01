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Акрон — Рубин: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ сезона-2026/2027

«Акрон» — «Рубин»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ сезона-2026/2027
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Сегодня, 1 августа, состоится матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Акрон» из Тольятти и казанский «Рубин». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд

«Акрон»: Гудиев, Роча, Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Джурасович, Лончар, Марадишвили, Беншимол, Тедич, Дмитриев.

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Нижегородов, Вуячич, Арройо, Безруков, Самошников, Грипши, Сааведра, Ходжа, Даку.

В минувшем туре «Акрон» проиграл «Зениту» со счётом 0:5, а «Рубин» потерпел поражение от «Краснодара» — 1:3.

В следующем туре «Акрон» встретится с московским «Локомотивом» (8 августа), а «Рубин» проведёт матч с «Оренбургом» (9 августа).

Календарь матчей РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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