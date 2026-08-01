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«МЮ» готов сделать предложение по Холлу, «Ньюкасл» оценивает игрока в £ 60 млн — TEAMtalk

«МЮ» готов сделать предложение по Холлу, «Ньюкасл» оценивает игрока в £ 60 млн — TEAMtalk
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«Манчестер Юнайтед» готов сделать первое предложение «Ньюкаслу» о покупке левого защитника Льюиса Холла. 21-летний футболист является приоритетной целью «красных дьяволов» для укрепления обороны. Об этом сообщает TEAMtalk.

По информации источника, «сороки» оценивают Холла в £ 60 млн (€ 70,2 млн). В «Манчестер Юнайтед» считают, что у клуба больше шансов приобрести защитника после ухода Эдди Хау с поста главного тренера команды. Однако «красные дьяволы» понимают, что переговоры по-прежнему будут сложными.

В минувшем сезоне Холл принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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