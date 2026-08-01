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«Пока взял паузу». Магомед Адиев — о тренерской карьере

«Пока взял паузу». Магомед Адиев — о тренерской карьере
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Бывший главный тренер сборной Казахстана и ряда российских клубов Магомед Адиев ответил, планирует ли в ближайшее время возвращаться к работе.

— Сами на тренерский мостик когда вернётесь?
— Разошлись в некоторых взглядах с чемпионом Беларуси витебским «МЛ». Но в плане результата отработал неплохо. Жаль, не довелось продолжить в Лиге чемпионов. Оттуда они сразу вылетели, но попали в Лигу конференций и прошли дальше. И в Самаре при мне, наверное, команда узнаваемый футбол показывала. Клуб не был на вылет, полуфинала Кубка достигли. Тренерская доля такая, что никогда нельзя загадывать. Предложения есть, но пока взял паузу, — приводит слова Адиева Vprognoze.ru.

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