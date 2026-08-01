Фабио Капелло: Франко Барези был символом для всех, кто приходил выступать за «Милан»

Известный итальянский тренер Фабио Капелло отреагировал на новость о смерти легендарного защитника и капитана «Милана» Франко Барези.

«Я хочу плакать. Давайте присудим Барези «Золотой мяч» в память о нём. Франко был невероятным парнем. Он так много трудился, чтобы стать тем, кем он стал. Франко был символом для всех, кто приходил выступать за «Милан». Видеть, как он занимался на тренировках, как он себя вёл, как он всегда поддерживал, а также понимать всё, что он давал тебе на поле и за его пределами, было крайне важно для роста других футболистов», — приводит слова Капелло La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Барези всю карьеру выступал за «Милан» (с 1978 по 1997 год). Он шесть раз становился чемпионом Италии, четырежды выигрывал Суперкубок Италии. Также на счету Барези три победы в Лиге чемпионов и одна — в Суперкубке УЕФА.