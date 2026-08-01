УЕФА заявил о потере доверия к руководству ФИФА в связи с идеей о продаже прав на ЧМ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на официальном сайте выпустил заявление в связи с решением Международной федерации футбола (ФИФА) отказаться от идеи с продажей доли прав частным инвесторам на турниры под эгидой организации, включая чемпионат мира. В четверг, 30 июля, УЕФА заявил о готовности бойкотировать турниры ФИФА в случае продажи прав частным инвесторам.

«УЕФА приветствует решение ФИФА отказаться от планов по продаже доли в своих соревнованиях, включая чемпионат мира, в частные руки.

Предложение было единогласно отклонено национальными ассоциациями УЕФА, а также многими другими федерациями и конфедерациями всех размеров по всему миру, чья задача — защищать футбол.

УЕФА благодарит всех болельщиков, лиги, клубы, игроков, отдельных лиц, ассоциации и конфедерации, выступившие против этой схемы, а также многих премьер-министров, глав государств и комментаторов, которые продемонстрировали президенту ФИФА, что футбол не продаётся.

Нельзя продолжать в том же духе, разрабатывать секретные схемы в сжатые сроки, придуманные безликими лицами и имеющие сомнительную выгоду для игры. Мы должны выявить виновных и привлечь их к ответственности.

Правильно, что в ближайшие дни и недели УЕФА будет работать со своими ассоциациями и в тесном сотрудничестве с другими конфедерациями, чтобы проанализировать произошедшее и разработать план, который предотвратит повторение подобных инцидентов. Этот анализ должен быть тщательным и фундаментальным. Ни один вариант не должен быть исключён. Нынешнее руководство ФИФА потеряло доверие не только УЕФА, но и многих других членов футбольной семьи.

Когда Джанни Инфантино в 2016 году обратился к ассоциациям-членам ФИФА с просьбой о доверии и голосах для избрания его президентом, он сказал: «Конечно, мы должны быть прозрачными. Я был таким на протяжении последних 15 лет своей жизни в УЕФА. Вам придётся ежедневно принимать участие в жизни ФИФА», — после чего обратился к собравшимся заинтересованным сторонам: «Деньги ФИФА — это ваши деньги. Это не деньги президента ФИФА. Это ваши деньги. Вы — национальные ассоциации, и деньги ФИФА должны служить развитию футбола, а не чему-либо ещё».

Оба этих обещания он не выполнил. Закулисная сделка, которую он затеял и пытался протолкнуть, была отнюдь не прозрачной.

При резервах, превышающих $ 5 млрд, он также не смог использовать деньги ассоциаций на благо игры.

УЕФА незамедлительно приступит к работе с партнёрами и заинтересованными сторонами по всему миру и во всех сферах футбола, чтобы предложить новый способ распределения ресурсов в рамках существующей программы FIFA Forward.

Мы должны начать использовать часть тех денег, которые простаивают на банковских счетах ФИФА, чтобы дать толчок развитию массового футбола и футбола в целом в каждой из 211 стран-членов ФИФА. Но нам не нужно продавать семейное серебро, чтобы оплатить это.

Это победа для всего футбола. Но на этом история не должна заканчиваться. Предложение отклонено. Задача восстановления доверия к ФИФА только начинается», — написано в заявлении УЕФА.

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