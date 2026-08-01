15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мирлинд Даку выйдет в старте в матче с Акроном на фоне слухов о трансфере в Спартак

Мирлинд Даку выйдет в старте в матче с «Акроном» на фоне слухов о трансфере в «Спартак»
Комментарии

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку выйдет в стартовом составе в матче 2‑го тура Альфа‑Банк РПЛ с «Акроном» на фоне слухов о возможном трансфере в московский «Спартак». Ранее сообщалось, что красно-белые активировал опцию выкупа Даку.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Даку выступает за «Рубин» с 2023 года и за это время в 92 матчах забил 37 мячей и сделал 13 голевых передач.

Игра «Рубина» с «Акроном» пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

В следующем туре «Акрон» встретится с московским «Локомотивом» (8 августа), а «Рубин» проведёт матч с «Оренбургом» (9 августа).

Календарь матчей РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
Материалы по теме
Топ-события субботы: РПЛ, синхронное плавание, теннис, полуфиналы Лиги наций и ММА
Топ-события субботы: РПЛ, синхронное плавание, теннис, полуфиналы Лиги наций и ММА

Топ-5 фактов о российском футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android