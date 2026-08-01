Мирлинд Даку выйдет в старте в матче с «Акроном» на фоне слухов о трансфере в «Спартак»

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку выйдет в стартовом составе в матче 2‑го тура Альфа‑Банк РПЛ с «Акроном» на фоне слухов о возможном трансфере в московский «Спартак». Ранее сообщалось, что красно-белые активировал опцию выкупа Даку.

Даку выступает за «Рубин» с 2023 года и за это время в 92 матчах забил 37 мячей и сделал 13 голевых передач.

Игра «Рубина» с «Акроном» пройдёт на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступит Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

В следующем туре «Акрон» встретится с московским «Локомотивом» (8 августа), а «Рубин» проведёт матч с «Оренбургом» (9 августа).

Топ-5 фактов о российском футболе: