«Челси» — «Тоттенхэм Хотспур»: у «шпор» удалён с поля Дансо на 49-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч между «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». Встреча проходит на стадионе «Австралия» в Сиднее. На данный момент счёт 1:1.
На 49-й минуте красную карточку получил защитник лилейно-белых Кевин Дансо. Ранее, на 17-й минуте, Сандро Тонали открыл счёт в этой игре и вывел «шпор» вперёд. На 21-й минуте Эстевао сравнял счёт.
По итогам прошлого сезона «Челси» с 52 очками занял 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Тоттенхэм Хотспур» с 41 очком расположился на 17-й строчке.
В 1-м туре нового сезона АПЛ «синие» 24 августа на выезде сыграют с «Фулхэмом», а «шпоры» 22 августа в гостях встретятся с «Брентфордом».
В последний раз к этому моменту команды играли друг с другом в мае в рамках 37-го тура АПЛ. Тогда победу со счётом 2:1 одержали «синие».
- 1 августа 2026
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