«Трабзонспор» предложил Салаху зарплату в € 17 млн и контракт на два года — Сабунджуоглу

«Трабзонспор» провёл встречу с представителем бывшего нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и направил официальное предложение о подписании 34-летнего футболиста. Об этом сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу на странице в социальной сети X.
По информации источника, турецкий клуб предложил египетскому игроку двухлетний контракт с зарплатой в € 17 млн.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Салаху от «Бешикташа» и саудовской «Аль-Дирии».
Летом нападающий покинул «Ливерпуль». В минувшем сезоне Салах принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.
Сколько зарабатывают футболисты: