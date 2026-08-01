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«Трабзонспор» предложил Салаху зарплату в € 17 млн и контракт на два года — Сабунджуоглу

«Трабзонспор» предложил Салаху зарплату в € 17 млн и контракт на два года — Сабунджуоглу
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«Трабзонспор» провёл встречу с представителем бывшего нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и направил официальное предложение о подписании 34-летнего футболиста. Об этом сообщает журналист Ягыз Сабунджуоглу на странице в социальной сети X.

По информации источника, турецкий клуб предложил египетскому игроку двухлетний контракт с зарплатой в € 17 млн.

Ранее СМИ сообщали об интересе к Салаху от «Бешикташа» и саудовской «Аль-Дирии».

Летом нападающий покинул «Ливерпуль». В минувшем сезоне Салах принял участие в 41 матче во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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