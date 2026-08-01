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Ред Булл Лейпциг — Ферль: результат матча 1 августа 2026, счет 4:0, товарищеский матч

«РБ Лейпциг» разгромил клуб из третьей лиги «Ферль» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались «Ред Булл Лейпциг» и клуб «Ферль» из третьей лиги Германии. Встреча завершилась победой команды из Лейпцига со счётом 4:0.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
01 августа 2026, суббота. 12:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Нет данных
Ферль
Ферль, Германия
1:0    

Первый мяч в игре забил защитник «Ред Булл Лейпциг» Лукас Клостерман на 45+17-й минуте. Ридле Баку Боте Нзузи удвоил преимущество команды из Лейпцига на 71-й минуте. На 84-й минуте третий мяч в ворота клуба «Ферль» отправил полузащитник Эзехил Банзюзи. Нападающий «Лейпцига» Конрад Хардер Вейбель Шандорф установил окончательный счёт в матче на 90+33-й минуте, забив четвёртый мяч в ворота соперника.

25 июля «РБ Лейпциг» обыграл «Ингольштадт 04» со счётом 1:0 в рамках подготовки к новому сезону. Ранее клуб из Лейпцига одержал победу со счётом 2:1 над командой «Альтглинике», представляющей четвёртый дивизион.

По итогам минувшего сезона Бундеслиги «РБ Лейпциг» занял третье место в турнирной таблице, набрав 65 очков в 34 матчах. Победителем Бундеслиги стала мюнхенская «Бавария», которая заработала 89 очков в 34 играх.

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