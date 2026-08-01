«Манчестер Сити» — «Интер»: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 1 августа, состоится товарищеский матч, в котором встретятся вице-чемпион Англии «Манчестер Сити» и чемпион Италии «Интер». Игра пройдёт на стадионе «Кай Так» в Гонконге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Видеотрансляцию можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате». Также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Манчестер Сити»: Доннарумма, Льюис, Хусанов, Гвардиол, Мфуни, Ковачич, Рейндерс, Семеньо, Фоден, Савиньо, Мубама.

«Интер»: Ж. Мартинес, Павар, Биссек, Карлос, Диуф, Барелла, Станкович, Мхитарян, Димарко, Эспозито, Иддриссу.

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 78 очков и занял второе место, уступив «Арсеналу» с 85 очками. По результатам прошедшего сезона чемпионата Италии «Интер» заработал 87 очков и расположился на первой строчке.

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