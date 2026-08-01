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Валерий Кечинов назвал положительные изменения «Спартака» в новом сезоне РПЛ

Валерий Кечинов назвал положительные изменения «Спартака» в новом сезоне РПЛ
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Бывший форвард московского «Спартака» Валерий Кечинов оценил перспективы команды в новом сезоне Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги и выделил заметные положительные изменения в игре красно‑белых. В 1-м туре РПЛ «Спартак» обыграл новичка соревнования – столичную «Родину» со счётом 3:0. Во 2-м туре красно-белые встретятся на выезде с «Ахматом» 2 августа.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
02 августа 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Однозначно для «Спартака» будет тяжёлая игра в Грозном. «Ахмат» оставил очень хорошие впечатления в матче с «Локомотивом». На их стороне, конечно, болельщики, там всегда непросто играть. А на стороне «Спартака» — игра. Видно, что команда хочет добиваться побед. Плюс футболисты, в «Спартаке» они выше уровнем. С «Родиной» команда выглядела достойно, появился баланс, в обороне всё стало неплохо. А в полузащите всегда были атакующие игроки, которые могли решить исход матча», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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