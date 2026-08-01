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Реал Мадрид — Фиорентина: онлайн-трансляция товарищеского матча начнется в 19:00, 1 августа 2026

«Реал» Мадрид — «Фиорентина»: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 19:00
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Сегодня, 1 августа, состоится товарищеский матч, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Фиорентина». Игра пройдёт на стадионе «Вертерзее» в австрийском Клагенфурте. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Видеотрансляцию можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате». Также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
01 августа 2026, суббота. 19:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Фиорентина
Флоренция, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
01 августа 2026, суббота. 19:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Фиорентина
Флоренция, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По итогам минувшего сезона чемпионата Испании «Королевский клуб» набрал 86 очков и занял второе место, уступив «Барселоне» с 94 очками. По результатам прошедшего сезона чемпионата Италии «Фиорентина» заработала 42 очка и расположилась на 15-й строчке.

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