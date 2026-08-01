«Реал» Мадрид — «Фиорентина»: онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 19:00

Сегодня, 1 августа, состоится товарищеский матч, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Фиорентина». Игра пройдёт на стадионе «Вертерзее» в австрийском Клагенфурте. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. В прямом эфире игру покажет Okko. Видеотрансляцию можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате». Также «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По итогам минувшего сезона чемпионата Испании «Королевский клуб» набрал 86 очков и занял второе место, уступив «Барселоне» с 94 очками. По результатам прошедшего сезона чемпионата Италии «Фиорентина» заработала 42 очка и расположилась на 15-й строчке.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: