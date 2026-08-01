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Байер — Рот-Вайсс Эссен, результат матча 1 августа, счет 3:0, товарищеский матч 1 августа 2026

«Байер» разгромил «Рот-Вайсс Эссен» в товарищеском матче
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Завершён товарищеский матч, в котором играли леверкузенский «Байер» и «Рот-Вайсс Эссен». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержала команда из Леверкузена.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
01 августа 2026, суббота. 12:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
3 : 0
Рот-Вайсс Эс
Эссен, Германия
1:0 Маза – 9'     2:0 Шик – 23'     3:0 Калбрет – 79'    

Ибрахим Маза открыл счёт в этой игре на девятой минуте и вывел «фармацевтов» вперёд. Патрик Шик реализовал пенальти на 23-й минуте и удвоил преимущество команды. Монтрелл Калбрет сделал счёт 3:0 на 79-й минуте.

По итогам прошлого сезона Бундеслиги «Байер» заработал 59 очков и занял шестое место в турнирной таблице. «Рот-Вайсс Эссен» по итогам предыдущего сезона расположился на третьей строчке в Третьей лиге. В стыковых матчах за выход во Вторую Бундеслигу команда проиграла «Гройтер Фюрт» (1:2 по сумме встреч).

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