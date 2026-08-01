«Байер» разгромил «Рот-Вайсс Эссен» в товарищеском матче
Поделиться
Завершён товарищеский матч, в котором играли леверкузенский «Байер» и «Рот-Вайсс Эссен». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержала команда из Леверкузена.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
01 августа 2026, суббота. 12:00 МСК
Байер
Леверкузен, Германия
Окончен
3 : 0
Рот-Вайсс Эс
Эссен, Германия
1:0 Маза – 9' 2:0 Шик – 23' 3:0 Калбрет – 79'
Ибрахим Маза открыл счёт в этой игре на девятой минуте и вывел «фармацевтов» вперёд. Патрик Шик реализовал пенальти на 23-й минуте и удвоил преимущество команды. Монтрелл Калбрет сделал счёт 3:0 на 79-й минуте.
По итогам прошлого сезона Бундеслиги «Байер» заработал 59 очков и занял шестое место в турнирной таблице. «Рот-Вайсс Эссен» по итогам предыдущего сезона расположился на третьей строчке в Третьей лиге. В стыковых матчах за выход во Вторую Бундеслигу команда проиграла «Гройтер Фюрт» (1:2 по сумме встреч).
Материалы по теме
Комментарии
- 1 августа 2026
-
15:03
-
15:02
-
15:00
-
14:58
-
14:55
-
14:49
-
14:48
-
14:40
-
14:36
-
14:34
-
14:22
-
14:22
-
14:19
-
14:15
-
14:10
-
14:02
-
13:58
-
13:53
-
13:51
-
13:36
-
13:33
-
13:19
-
13:15
-
13:10
-
13:09
-
13:04
-
13:00
-
12:55
-
12:52
-
12:48
-
12:44
-
12:42
-
12:33
-
12:29
-
12:21