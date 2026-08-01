«Байер» разгромил «Рот-Вайсс Эссен» в товарищеском матче

Завершён товарищеский матч, в котором играли леверкузенский «Байер» и «Рот-Вайсс Эссен». Победу со счётом 3:0 в этой игре одержала команда из Леверкузена.

Ибрахим Маза открыл счёт в этой игре на девятой минуте и вывел «фармацевтов» вперёд. Патрик Шик реализовал пенальти на 23-й минуте и удвоил преимущество команды. Монтрелл Калбрет сделал счёт 3:0 на 79-й минуте.

По итогам прошлого сезона Бундеслиги «Байер» заработал 59 очков и занял шестое место в турнирной таблице. «Рот-Вайсс Эссен» по итогам предыдущего сезона расположился на третьей строчке в Третьей лиге. В стыковых матчах за выход во Вторую Бундеслигу команда проиграла «Гройтер Фюрт» (1:2 по сумме встреч).