Артига — перед матчем с «Акроном»: слухи о переходе Даку в «Спартак» мешают «Рубину»

Главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига отметил, что команде мешают слухи о возможном переходе форварда Мирлинда Даку в московский «Спартак». Ранее сообщалось, что «Спартак» активировал опцию выкупа 28-летнего нападающего. Сегодня, 1 августа, «Рубин» на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном» в матче 2-го тура Альфа-Банк РПЛ, начало — в 14:00 мск. Даку выйдет на поле с первых минут.

— Даку в старте. Очень много разговоров сейчас ходит о возможном переходе в московский «Спартак». Как это может на него влиять? Влияет ли это на него, на вас, на всю команду?

— Вся эта ситуация никак не помогает команде. Много новостей и слухов. Мне бы очень хотелось, чтобы трансферное окно для нас закрылось в эти выходные. Поэтому это очень важный матч. Мы прибыли сюда после поражения в 1-м туре от «Краснодара». Подобные новости, подобные слухи не идут на пользу. Надеюсь, что это никак не скажется. Но, безусловно, мне эта ситуация не нравится.

— Из‑за дисквалификации не сыграет Илья Рожков. Как его отсутствие повлияет на игру «Рубина»?

— Безусловно, он очень важный для нас игрок. Он заряжен энергией, молод и очень талантлив. Его отсутствие сказывается, но там у нас есть достойные сменщики, которые постараются сделать всё, чтобы восполнить эту потерю, — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».