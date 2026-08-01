«Реал» опасается создать прецедент, если выплатит Винисиусу запрашиваемый бонус — Пикон

Бонус за продление контракта продолжает оставаться главной причиной, по которой нападающий Винисиус Жуниор не подписал новое трудовое соглашение с мадридским «Реалом». Об этом сообщает журналист Хорхе Пикон на странице в социальной сети X.

По информации источника, ранее «сливочные» никогда не выплачивали бонус такого размера. В «Королевском клубе» опасаются, что согласие на подобную выплату может создать прецедент, который побудит остальных футболистов запрашивать похожие условия. Вероятно, для Винисиуса будет проблематичным продлить контракт с «Реалом» при сохранении указанного требования. При этом источник не раскрывает размер желаемого бонуса.

Винисиус играет за «сливочных» с лета 2018 года. За этот период нападающий принял участие в 375 матчах во всех турнирах, в которых отметился 128 голами и 100 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 140 млн.

Материалы по теме Винисиус не достиг соглашения о переходе в «Арсенал» — журналист де Мон

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: