«Тоттенхэм Хотспур» вырвал победу у «Челси» в концовке товарищеского матча
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Окончен товарищеский матч между «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу лилейно-белых. Встреча состоялась на стадионе «Австралия» в Сиднее.
Товарищеские матчи (клубы) — 2026
01 августа 2026, суббота. 12:45 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
1 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Тонали – 17' 1:1 Эстевао – 21' 1:2 Ришарлисон – 90+2'
Удаления: нет / Дансо – 49'
На 17-й минуте Сандро Тонали открыл счёт в этой игре и вывел «шпор» вперёд. На 21-й минуте Эстевао сравнял счёт. На 49-й минуте красную карточку получил защитник лилейно-белых Кевин Дансо. На 90+1-й минуте Ришарлисон забил победный гол «Тоттенхэма».
По итогам прошлого сезона «Челси» с 52 очками занял 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Тоттенхэм Хотспур» с 41 очком расположился на 17-й строчке.
В 1-м туре нового сезона АПЛ «синие» 24 августа на выезде сыграют с «Фулхэмом», а «шпоры» 22 августа в гостях встретятся с «Брентфордом».
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