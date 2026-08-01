«Тоттенхэм Хотспур» вырвал победу у «Челси» в концовке товарищеского матча

Окончен товарищеский матч между «Челси» и «Тоттенхэм Хотспур». После финального свистка зафиксирован счёт 2:1 в пользу лилейно-белых. Встреча состоялась на стадионе «Австралия» в Сиднее.

На 17-й минуте Сандро Тонали открыл счёт в этой игре и вывел «шпор» вперёд. На 21-й минуте Эстевао сравнял счёт. На 49-й минуте красную карточку получил защитник лилейно-белых Кевин Дансо. На 90+1-й минуте Ришарлисон забил победный гол «Тоттенхэма».

По итогам прошлого сезона «Челси» с 52 очками занял 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, «Тоттенхэм Хотспур» с 41 очком расположился на 17-й строчке.

В 1-м туре нового сезона АПЛ «синие» 24 августа на выезде сыграют с «Фулхэмом», а «шпоры» 22 августа в гостях встретятся с «Брентфордом».