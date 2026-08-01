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ЦСКА — Крылья Советов, результат матча 1 августа 2026, счет 4:1, 15-й тур женской Суперлиги 2026

ЦСКА одержал волевую победу над «Крыльями Советов» в матче 15-го тура женской Суперлиги
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Завершился матч 15-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между московским ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов». Команды играли на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Александра Пономарёва. Игра закончилась победой красно-синих со счётом 4:1.

Россия — Суперлига (ж) . 15-й тур
01 августа 2026, суббота. 13:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов (ж)
Самара
0:1 Морина – 14'     1:1 Николич – 20'     2:1 Ачоян – 43'     3:1 Николич – 87'     4:1 Крайсумович – 90'    

Первый гол в матче забила Татьяна Морина. Нападающая самарского клуба отличилась на 14-й минуте. Через шесть минут Милена Николич забила ответный мяч ЦСКА. На 43-й минуте полузащитница Марине Ачоян вывела столичный клуб вперёд. Николич на 87-й минуте оформила дубль, забив третий гол в ворота «Крыльев Советов». На 90-й минуте полузащитница ЦСКА София Крайсумович установила окончательный счёт в матче — 4:1.

После 14 игр чемпионата России ЦСКА набрал 37 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» располагаются на пятой строчке, в активе самарской команды 24 очка после 14 встреч.

Календарь матчей женской Суперлиги сезона-2026
Турнирная таблица женской Суперлиги сезона-2026
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