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Кечинов — о старте «Родины» в РПЛ: давайте не будем «хоронить» команду раньше времени

Кечинов — о старте «Родины» в РПЛ: давайте не будем «хоронить» команду раньше времени
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Бывший форвард московского «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о старте «Родины» в новом сезоне Альфа-Банк РПЛ. В первых двух турах московская команда проиграла «Спартаку» (0:3) и «Ростову» (2:4).

«Родина» в матче со «Спартаком» была хорошо физически готова. Но результаты в первых двух матчах неудачные. Наверное, тренеры не так видели старт. Но не будем забывать, что команда пришла из Первой лиги, где и скорость, и качество футболистов пониже. «Родине» нужно время, чтобы присмотреться. Там есть два-три очень хороших футболиста. Не буду называть фамилии, но я на них обратил внимание и в игре со «Спартаком», и с «Ростовом». Давайте не будем раньше времени «хоронить» команду, пройдёт 10 туров, тогда можно будет делать какие-то выводы», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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