15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» готов нарушить структуру зарплат команды ради Винисиуса — The Athletic

«Арсенал» готов нарушить структуру зарплат команды ради Винисиуса — The Athletic
Комментарии

Руководство «Арсенала» сообщило представителям нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора о готовности сделать его звездой их проекта в случае перехода игрока. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, «канониры» готовы нарушить обычную структуру зарплат в команде ради подписания Винисиуса, которому «сливочные» предложили € 20 млн за продление контракта. Также «Арсенал» способен обеспечить требования нападающего о размере подписного бонуса и об использовании имиджевых прав. Подчёркивается, что основные разногласия между футболистом и «Реалом» связаны с размером бонусов за продление контракта.

Владельцы «Арсенала» одобрили предполагаемые суммы сделки, однако «цифры внушают опасения». В лондонском клубе рассчитывают компенсировать предполагаемые затраты коммерческой выгодой.

Контракт Винисиуса с испанским грандом заканчивается летом 2027 года.

Материалы по теме
«Реал» опасается создать прецедент, если выплатит Винисиусу запрашиваемый бонус — Пикон

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android