Руководство «Арсенала» сообщило представителям нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора о готовности сделать его звездой их проекта в случае перехода игрока. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, «канониры» готовы нарушить обычную структуру зарплат в команде ради подписания Винисиуса, которому «сливочные» предложили € 20 млн за продление контракта. Также «Арсенал» способен обеспечить требования нападающего о размере подписного бонуса и об использовании имиджевых прав. Подчёркивается, что основные разногласия между футболистом и «Реалом» связаны с размером бонусов за продление контракта.

Владельцы «Арсенала» одобрили предполагаемые суммы сделки, однако «цифры внушают опасения». В лондонском клубе рассчитывают компенсировать предполагаемые затраты коммерческой выгодой.

Контракт Винисиуса с испанским грандом заканчивается летом 2027 года.

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века: