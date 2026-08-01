«Акрон» — «Рубин»: Мирлинд Даку удвоил преимущество казанской команды на 19-й минуте

В эти минуты идёт матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Акрон» из Тольятти и казанский «Рубин». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На данный момент счёт 2:0 в пользу казанской команды.

Нападающий Мирлинд Даку удвоил преимущество казанской команды на 19-й минуте. Защитник «Рубина» Андерсон Арройо открыл счёт в матче на 15-й минуте.

В минувшем туре «Акрон» проиграл «Зениту» со счётом 0:5, а «Рубин» потерпел поражение от «Краснодара» — 1:3.

В следующем туре «Акрон» встретится с московским «Локомотивом» (8 августа), а «Рубин» проведёт матч с «Оренбургом» (9 августа).

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