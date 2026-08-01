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Акрон — Рубин: Арсений Дмитриев сократил отставание в счёте на 29-й минуте в матче 2-го тура РПЛ сезона-2026/2027

«Акрон» — «Рубин»: Арсений Дмитриев сократил отставание в счёте на 29-й минуте
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В эти минуты идёт матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Акрон» из Тольятти и казанский «Рубин». Игра проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступает Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На данный момент счёт 2:1 в пользу казанского клуба.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
2-й тайм
1 : 2
Рубин
Казань
0:1 Арройо – 15'     0:2 Даку – 19'     1:2 Дмитриев – 29'    

Нападающий «Акрона» Арсений Дмитриев сократил отставание в счёте на 29-й минуте матча.

Защитник «Рубина» Андерсон Арройо открыл счёт на 15-й минуте. Нападающий Мирлинд Даку удвоил преимущество казанской команды на 19-й минуте.

В минувшем туре «Акрон» проиграл «Зениту» со счётом 0:5, а «Рубин» потерпел поражение от «Краснодара» — 1:3.

В следующем туре «Акрон» встретится с московским «Локомотивом» (8 августа), а «Рубин» проведёт матч с «Оренбургом» (9 августа).

Календарь матчей РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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