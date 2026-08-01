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«Это моя слабость, но меня она устраивает». Войцех Щенсны — о курении

«Это моя слабость, но меня она устраивает». Войцех Щенсны — о курении
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Польский голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны рассказал, как он относится к своей привычке курить.

«Наверное, это не самая разумная вещь в профессиональном плане, но я тот, кто я есть. Все знают, что у меня есть одна вредная привычка, от которой я не могу избавиться. Полагаю, у многих футболистов есть какие-либо зависимости, будь то никотин, алкоголь или азартные игры, не знаю. Но есть один игрок, который говорит об этом открыто — это я. А ещё я не особо стремлюсь бороться со своей привычкой. Я просто принимаю её. Вероятно, это кажется людям искренним.

Люди узнали, что я курю, потому что увидели фотографию от журналиста, на которой я изображён. Я признался в своей зависимости, и это зависимость, которой страдают многие люди в мире. Наверное, найдутся те, кто меня поймёт. Я даже и не думаю о том, чтобы рекомендовать кому-либо начать курить. Я считаю это ужасным, и все должны этого избегать. Это моя слабость, но меня она устраивает», — приводит слова Щенсного The Athletic.

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