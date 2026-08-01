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Футбольная ассоциация Англии поддержала УЕФА в позиции о недоверии к руководству ФИФА

Футбольная ассоциация Англии поддержала УЕФА в позиции о недоверии к руководству ФИФА
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Футбольная ассоциация Англии (FA) присоединилась к позиции УЕФА, поприветствовавшего решение ФИФА отказаться от идеи продажи доли прав на турниры под эгидой организации частным инвесторам. При этом УЕФА подчеркнул, что «нынешнее руководство ФИФА потеряло доверие не только УЕФА, но и многих других членов футбольной семьи».

«Мы полностью поддерживаем позицию УЕФА. Настало время для всестороннего и тщательного пересмотра руководства и управления ФИФА, чтобы обеспечить прозрачное функционирование мирового футбола на благо всех 211 стран-членов и с учётом долгосрочной ответственности за развитие футбола», — написано в заявлении FA на странице в социальной сети X.

С 2016 года президентом ФИФА является Джанни Инфантино.

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