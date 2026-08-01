«Рубин» обыграл «Акрон» в матче 2-го тура РПЛ, на счету Даку — победный гол

Завершился матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Акрон» из Тольятти и казанский «Рубин». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Казанский клуб одержал победу со счётом 2:1.
Защитник «Рубина» Андерсон Арройо открыл счёт на 15-й минуте. Нападающий Мирлинд Даку удвоил преимущество казанской команды на 19-й минуте. Форвард «Акрона» Арсений Дмитриев сократил отставание в счёте до одного мяча на 29-й минуте матча.
В следующем туре «Акрон» встретится с московским «Локомотивом» (8 августа), а «Рубин» проведёт матч с «Оренбургом» (9 августа).
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