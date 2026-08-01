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Акрон — Рубин, результат матча 1 августа 2026, счет 1:2, 2-й тур Российской Премьер-Лиги 2026/2027

«Рубин» обыграл «Акрон» в матче 2-го тура РПЛ, на счету Даку — победный гол
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Завершился матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Акрон» из Тольятти и казанский «Рубин». Игра проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Казанский клуб одержал победу со счётом 2:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Рубин
Казань
0:1 Арройо – 15'     0:2 Даку – 19'     1:2 Дмитриев – 29'    

Защитник «Рубина» Андерсон Арройо открыл счёт на 15-й минуте. Нападающий Мирлинд Даку удвоил преимущество казанской команды на 19-й минуте. Форвард «Акрона» Арсений Дмитриев сократил отставание в счёте до одного мяча на 29-й минуте матча.

В следующем туре «Акрон» встретится с московским «Локомотивом» (8 августа), а «Рубин» проведёт матч с «Оренбургом» (9 августа).

Календарь матчей РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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