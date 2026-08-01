Игрок «Ростова» Кучаев: приятно, что Мухин пришёл в команду — так же шутит, как и в ЦСКА

Полузащитник «Ростова» Константин Кучаев поделился мнением об адаптации Максима Мухина в донской команде, который перешёл в неё из ЦСКА нынешним летом.

«Мухин — мой хороший друг. Когда я ушёл из ЦСКА, мы с ним всё время поддерживали связь. Конечно, приятно, что он пришёл в команду. Я ему во всём стараюсь помочь. Думаю, он очень быстро адаптировался. Так же шутит, как и в ЦСКА. Всё то же самое», — сказал Кучаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Кучаев находился в системе ЦСКА с 2015 по 2024 год. Мухин перешёл в стан красно-синих из «Локомотива» в 2021 году и являлся их футболистом до лета 2026 года.

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