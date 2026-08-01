«Манчестер Сити» — «Интер»: Дивен Мубама открыл счёт на 15-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются вице-чемпион Англии «Манчестер Сити» и чемпион Италии «Интер». Игра проходит на стадионе «Кай Так» в Гонконге. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу «горожан». В прямом эфире игру показывает Okko. Видеотрансляцию можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате». Также «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 15-й минуте счёт открыл нападающий английской команды Дивен Мубама.

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 78 очков и занял второе место, уступив «Арсеналу» с 85 очками. По результатам прошедшего сезона чемпионата Италии «Интер» заработал 87 очков и расположился на первой строчке.

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