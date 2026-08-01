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Манчестер Сити — Интер: Павар сравнял счёт на 20-й минуте в товарищеском матче, 1 августа 2026

«Манчестер Сити» — «Интер»: Павар сравнял счёт на 20-й минуте
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В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются вице-чемпион Англии «Манчестер Сити» и чемпион Италии «Интер». Игра проходит на стадионе «Кай Так» в Гонконге. На момент выхода новости счёт 1:1. В прямом эфире игру показывает Okko. Видеотрансляцию можно посмотреть на странице Okko на «Чемпионате». Также «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Смотрите матч здесь:
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Товарищеские матчи (клубы) — 2026
01 августа 2026, суббота. 14:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1-й тайм
1 : 1
Интер М
Милан, Италия
1:0 Мубама – 15'     1:1 Павар – 20'    

На 20-й минуте защитник «Интера» Бенжамен Павар восстановил равновесие.

Ранее, на 15-й минуте, счёт открыл нападающий английской команды Дивен Мубама.

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 78 очков и занял второе место, уступив «Арсеналу» с 85 очками. По результатам прошедшего сезона чемпионата Италии «Интер» заработал 87 очков и расположился на первой строчке.

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