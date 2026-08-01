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Токио — Боруссия Д, результат матча 1 августа, счет 0:1, товарищеский матч

Дортмундская «Боруссия» минимально переиграла «Токио» в товарищеском матче
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Завершён товарищеский матч, в котором играли «Токио» и дортмундская «Боруссия». Победу со счётом 1:0 одержала немецкая команда. Встреча состоялась на Японском национальном стадионе в Токио.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
01 августа 2026, суббота. 13:00 МСК
Токио
Токио, Япония
Окончен
0 : 1
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
0:1 Силва – 54'    

Единственный гол в этой игре забил Фабиу Силва на 54-й минуте.

По итогам прошлого сезона дортмундская «Боруссия» заработала 73 очка и заняла вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. «Токио» по итогам Джей-лиги сезона-2026 занял второе место в турнирной таблице группы А — это был переходный розыгрыш турнира, после которого японский чемпионат перешёл на систему «осень-весна».

В 1-м туре нового сезона Бундеслиги «Боруссия» 29 августа примет «Гамбург». «Токио» в 1-м туре Джей-лиги 8 августа дома сыграет с «Матида Зельвия».

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