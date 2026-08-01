Дортмундская «Боруссия» минимально переиграла «Токио» в товарищеском матче

Завершён товарищеский матч, в котором играли «Токио» и дортмундская «Боруссия». Победу со счётом 1:0 одержала немецкая команда. Встреча состоялась на Японском национальном стадионе в Токио.

Единственный гол в этой игре забил Фабиу Силва на 54-й минуте.

По итогам прошлого сезона дортмундская «Боруссия» заработала 73 очка и заняла вторую строчку в турнирной таблице Бундеслиги. «Токио» по итогам Джей-лиги сезона-2026 занял второе место в турнирной таблице группы А — это был переходный розыгрыш турнира, после которого японский чемпионат перешёл на систему «осень-весна».

В 1-м туре нового сезона Бундеслиги «Боруссия» 29 августа примет «Гамбург». «Токио» в 1-м туре Джей-лиги 8 августа дома сыграет с «Матида Зельвия».