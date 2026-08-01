ЦСКА — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ-2026/2027

Сегодня, 1 августа, состоится матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся ЦСКА и «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Буланов. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

ЦСКА: Тороп, Круговой, Виктор, Мойзес, Данилов, Обляков, Глебов, Козлов, Кисляк, Попович, Лусиано Гонду.

«Крылья Советов»: Песьяков, Печенин, Рассказов, Чернов, Божин, Бабкин, Баньяц, Витюгов, Рахманович, Олейников, Костанца.

В следующем туре красно-синие встретятся с «Ростовом» (8 августа), а самарская команда проведёт матч с «Балтикой» (8 августа).

После 1-го тура РПЛ ЦСКА набрал три очка и занимает шестое место. «Крылья Советов» заработали одно очко и располагаются на 11-й строчке.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: