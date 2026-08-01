Даку сравнялся с Алехандро Домингесом по голам за «Рубин» в РПЛ

Нападающий Мирлинд Даку сравнялся с экс-форвардом Алехандро Домингесом по числу голов за казанский «Рубин» в Альфа-Банк РПЛ и занимает второе место в списке лучших бомбардиров клуба, уступая лишь полузащитнику Гёкденизу Караденизу. Данные приводит Opta Sports в телеграм-канале.

Согласно информации источника, албанский форвард достиг отметки в 37 голов, повторив результат Домингеса, при этом Даку провёл меньше матчей — 80 против 86 у аргентинца. Лидером рейтинга остаётся Гёкдениз Карадениз с 39 голами в 226 играх. В числе других результативных игроков «Рубина» в чемпионате России — Александр Бухаров (33 гола в 92 матчах) и Кристиан Нобоа (24 гола в 119 матчах).

Отмечается, что с момента дебюта в РПЛ Мирлинд Даку уступает по количеству забитых мячей лишь нападающему «Краснодара» Джону Кордобе, на счету которого 43 гола.