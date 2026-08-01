«Видна тенденция»: Глава РПЛ прокомментировал восстановление прав российских спортсменов

Президент Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги Александр Алаев оценил снятие санкций с российских спортивных федераций. Он отметил, что это событие является важным знаком для возвращения российского футбола на международную арену. Алаев подчеркнул, что новости о восстановлении прав отечественных федераций в других видах спорта значат больше, чем реализация прав на трансляции матчей чемпионата России за границей.

Исполком Международного олимпийского комитета 7 июля временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций по ограничению участия российских спортсменов. В результате ряд федераций допустил российских атлетов к соревнованиям. В конце июля РПЛ сообщила о возобновлении трансляции матчей чемпионата России в Бразилии и Китае.

«Реализация прав РПЛ на зарубежные рынки — косвенный знак, но отчасти где-то да. Большим знаком являются новости о том, что всё больше и больше международных федераций восстанавливают в правах своих российских членов. Недавно были приятные новости об армрестлинге, но хоккей, к сожалению, получил отказ. В целом видна тенденция, и я надеюсь, что справедливость будет восстановлена», — приводит слова Алаева «РИА Новости».