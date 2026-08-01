The Telegraph раскрыл, кого УЕФА видит вместо Инфантино на посту главы ФИФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ведёт работу по поиску нового президента Международной федерации футбола (ФИФА) на случай отставки Джанни Инфантино. В УЕФА считают, что на этой должности нужна «объединяющая» фигура. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, в УЕФА восхищаются президентом конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) Виктором Монтальяни. «Он обладает отличными лидерскими качествами», — сказал The Telegraph источник, знакомый с ситуацией.

Другим вариантом может стать президент Азиатской футбольной конфедерации (АФК) шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа, который в 2016 году проиграл Инфантино на выборах президента ФИФА.

Ранее The Telegraph сообщил о намерении всех 55 стран-членов УЕФА проголосовать за отставку Инфантино путём вынесения вотума недоверия, если он не сложит полномочия добровольно.

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