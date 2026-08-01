«Мне по сей день больно». Войцех Щенсны рассказал, о чём жалеет в своей карьере

Польский голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны, ранее выступавший за «Арсенал», выразил досаду на тему того, что он так и не смог стать чемпионом Англии в составе «канониров».

«Когда я играл за «Арсенал», у нас был сезон, когда мы лидировали на протяжении долгого времени, а в концовке всё упустили. Мне казалось, что у нас лучшая команда чемпионата. Но мы были очень молоды и неопытны, и в конце, когда это имело огромное значение, мы проиграли. Мне по сей день больно, ведь это тот трофей, который я так и не выиграл на протяжении карьеры, но очень хотел: выиграть АПЛ с «Арсеналом». Внутри меня это до сих пор ощущается, но как болельщик я рад видеть, что происходит с командой в этом году.

«Арсенал — это место, где моя мечта сбылась. В эмоциональном плане это максимум, чего, я считаю, может достичь любой человек: играть за клуб своей мечты. Я осуществил свою мечту. Это вершина карьеры. Это прекрасная история, хотя с «Арсеналом» я выиграл всего три трофея: два Кубка и Суперкубок Англии.

Вероятно, это всегда будет самым прекрасным периодом моей карьеры. Периодом, наполненным наибольшей страстью. Это также стало началом моей карьеры. Я был очень целеустремлённым, очень решительным в своём желании показать людям, что я достоин находиться на этом уровне», — приводит слова Щенсного The Athletic.