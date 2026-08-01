Спортивный директор футбольного клуба «Факел» Руслан Пименов прокомментировал ситуацию с бывшим футболистом команды Ираклием Квеквескири. Полузащитник, который в сезоне-2025/2026 выступал за «Оренбург», провёл за клуб 26 матчей во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. В данный момент Ираклий является свободным агентом.

«Да, знаю, что Квеквескири долгое время играл за «Факел», но главный тренер пока не видит его в составе. Однозначно рассмотрим вариант с приглашением Ираклия в команду», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

Ираклий Квеквескири защищал цвета «Факела» с 2022 по 2025 год и провёл за команду 87 матчей во всех турнирах.