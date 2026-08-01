«Зенит» победил «Краснодар» в матче женской Суперлиги

Завершился матч 15-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между «Зенитом» и «Краснодаром». Игра прошла на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия Зенита». В качестве главного арбитра встречи выступила Алина Вахрушева. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу санкт-петербургской команды.

В начале игры счёт открыла полузащитница Живана Ступар. На 34-й минуте нападающая Нина Матейич укрепила преимущество «Зенита». На 49-й минуте Матейич довела счёт до разгромного. На 90-й минуте нападающая Милена Болдырева сократила отставание «Краснодара».

После 14 туров Суперлиги санкт-петербургская команда набрала 38 очков и занимает первое место. «Краснодар» заработал 11 очков и располагается на 10-й строчке.

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