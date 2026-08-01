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Зенит — Краснодар, результат матча 1 августа 2026, счет 3:1, 15-й тур Суперлиги 2026

«Зенит» победил «Краснодар» в матче женской Суперлиги
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Завершился матч 15-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между «Зенитом» и «Краснодаром». Игра прошла на стадионе «Смена СДЮШОР — Академия Зенита». В качестве главного арбитра встречи выступила Алина Вахрушева. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу санкт-петербургской команды.

Россия — Суперлига (ж) . 15-й тур
01 августа 2026, суббота. 14:00 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 1
Краснодар (ж)
Краснодар
1:0 Живана Ступар – 7'     2:0 Матейич – 34'     3:0 Матейич – 49'     3:1 Болдырева – 90'    

В начале игры счёт открыла полузащитница Живана Ступар. На 34-й минуте нападающая Нина Матейич укрепила преимущество «Зенита». На 49-й минуте Матейич довела счёт до разгромного. На 90-й минуте нападающая Милена Болдырева сократила отставание «Краснодара».

После 14 туров Суперлиги санкт-петербургская команда набрала 38 очков и занимает первое место. «Краснодар» заработал 11 очков и располагается на 10-й строчке.

Календарь матчей женской Суперлиги сезона-2026
Турнирная таблица женской Суперлиги сезона-2026
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