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Войцех Щенсны: когда я завершил карьеру, то больше не хотел играть в футбол

Войцех Щенсны: когда я завершил карьеру, то больше не хотел играть в футбол
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Польский голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны рассказал, как переход в каталонский клуб помог ему вновь ощутить радость от игры в футбол. В августе 2024-го футболист объявил о завершении карьеры, но уже в октябре возобновил её, пополнив состав каталонской команды.

«Когда я завершил карьеру, то больше не хотел играть в футбол. Даже и представить себе не мог, что после 2024 года со мной что-то будет происходить в плане игры. А теперь я переживаю один из лучших периодов в своей карьере, наслаждаясь этим каждую минуту.

В каком-то смысле я разлюбил футбол, он больше не радовал меня. Мне перестало нравиться просыпаться по утрам, чтобы идти на тренировку. Я не был готов ни к каким вызовам. Я не хотел менять страну, переходить в другой клуб, искать новые школы для детей и новое место жительства. Для меня и моей семьи моё решение завершить карьеру стало простым. Когда достигаешь определённого возраста, семья становится важнее футбола.

Когда я по-настоящему освоился и почувствовал себя по-настоящему счастливым дома в Марбелье, тогда появилась эта возможность [перейти в «Барселону»], и я думаю, что она была слишком заманчивой, чтобы от неё отказаться. Я долго колебался. Это было непростое решение, но оно оказалось слишком масштабным. В конце концов, мне по-прежнему нравится преодолевать трудности, и я по-прежнему очень амбициозен.

Когда появляется такая возможность, и у тебя есть амбиции, и ты веришь в себя… даже ради собственного эго, ты хочешь проверить себя и посмотреть, на что ты способен на этом уровне», — приводит слова Щенсного The Athletic.

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