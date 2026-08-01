Войцех Щенсны: хочу помочь Жоану Гарсии в профессиональном развитии

Польский голкипер «Барселоны» Войцех Щенсны, ранее выступавший за «Ювентус», рассказал о своих взаимоотношениях с легендарным вратарём «бьянконери» Джанлуиджи Буффоном, а также высказался о намерении помочь своему младшему коллеге Жоану Гарсии вырасти в профессиональном плане.

«В конце своей карьеры Джиджи Буффон был моим вторым номером, и я никогда не чувствовал с его стороны вызова, хотя так могло показаться на подсознательном уровне. То, что я получил от Джиджи, я стремлюсь передать и Жоану [Гарсии]. Я бы хотел убедиться, что он не почувствует с моей стороны никакого вызова.

Мои амбиции никуда не делись, и я по-прежнему верю, что могу многое дать команде на поле, но я посчитал важным, чтобы в своём первом сезоне на высшем уровне Жоан чувствовал поддержку, а не вызов с моей стороны. Я также хочу помочь ему в профессиональном развитии и дать ему несколько советов на тренировках.

Когда я вижу, что Жоану есть над чем поработать, мне становится немного не по себе, потому что как вратарь он лучше меня. Но я вижу, что он хочет учиться, получать новую информацию. Иногда бывают вещи, о которых я могу ему рассказать, хотя сам уже не способен этого сделать (смеётся), потому что я не на его уровне, но я чувствую, что мои знания игры обширны, и я всё ещё могу ему помочь. Он хочет учиться. Поэтому я надеюсь, что, когда я закончу играть, Жоан сможет оценить мои попытки помочь ему, а не мешать», — приводит слова Щенсного The Athletic.