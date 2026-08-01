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После матча с «Акроном» одноклубники обнимали Даку, форвард не смог сдержать слёз

После матча с «Акроном» одноклубники обнимали Даку, форвард не смог сдержать слёз
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Одноклубники нападающего «Рубина» Мирлинда Даку обнимали его после матча с «Акроном», который завершился победой казанского клуба со счётом 2:1. На счету Даку победный гол в этой встрече. Форварда также качали и подбрасывали на руках, а на глазах у самого Даку были слёзы. Это может быть связано с возможным уходом игрока в московский «Спартак». Ранее сообщалось, что красно‑белые активировали опцию выкупа Даку.

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Фото: Скриншот трансляции

Игра «Рубина» с «Акроном» проходила на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Ян Бобровский из Санкт-Петербурга. Казанский клуб одержал победу со счётом 2:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Рубин
Казань
0:1 Арройо – 15'     0:2 Даку – 19'     1:2 Дмитриев – 29'    

В следующем туре «Акрон» встретится с московским «Локомотивом» (8 августа), а «Рубин» проведёт матч с «Оренбургом» (9 августа).

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