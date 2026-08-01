Болельщики «Рубина» скандировали имя Даку, возможно, в последнем матче игрока за команду

Болельщики «Рубина» скандировали имя нападающего Мирлинда Даку в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:2), который может стать последним для 28-летнего форварда в составе казанской команды. На 19-й минуте Даку забил победный мяч.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что в ближайшее время «Спартак» сделает предложение по трансферу Даку из «Рубина».

Даку играет за «Рубин» с лета 2023 года. В минувшем сезоне 28-летний форвард принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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