15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Болельщики «Рубина» скандировали имя Даку, возможно, в последнем матче игрока за команду

Болельщики «Рубина» скандировали имя Даку, возможно, в последнем матче игрока за команду
Комментарии

Болельщики «Рубина» скандировали имя нападающего Мирлинда Даку в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (1:2), который может стать последним для 28-летнего форварда в составе казанской команды. На 19-й минуте Даку забил победный мяч.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Рубин
Казань
0:1 Арройо – 15'     0:2 Даку – 19'     1:2 Дмитриев – 29'    

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что в ближайшее время «Спартак» сделает предложение по трансферу Даку из «Рубина».

Даку играет за «Рубин» с лета 2023 года. В минувшем сезоне 28-летний форвард принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Спартак» в ближайшее время сделает предложение по трансферу Даку

Топ-5 фактов о российском футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android