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Манчестер Сити — Интер, результат матча 1 августа 2026, счет 1:1 1:3 пен., товарищеский матч

«Интер» в серии пенальти победил «Манчестер Сити» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались вице-чемпион Англии «Манчестер Сити» и чемпион Италии «Интер». Игра прошла на стадионе «Кай Так» в Гонконге. Основное время матча завершилось со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказался «Интер» — 3:1. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Видеотрансляцию можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
01 августа 2026, суббота. 14:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Окончен
1 : 1
1 : 3
Интер М
Милан, Италия
1:0 Мубама – 15'     1:1 Павар – 20'    

На 15-й минуте счёт открыл нападающий английской команды Дивен Мубама. На 20-й минуте защитник «Интера» Бенжамен Павар восстановил равновесие.

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 78 очков и занял второе место, уступив «Арсеналу» с 85 очками. По результатам прошедшего сезона чемпионата Италии «Интер» заработал 87 очков и расположился на первой строчке.

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