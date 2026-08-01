«Интер» в серии пенальти победил «Манчестер Сити» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались вице-чемпион Англии «Манчестер Сити» и чемпион Италии «Интер». Игра прошла на стадионе «Кай Так» в Гонконге. Основное время матча завершилось со счётом 1:1, однако в серии пенальти сильнее оказался «Интер» — 3:1. В прямом эфире игру показывал сервис Okko. Видеотрансляцию можно было посмотреть на странице Okko на «Чемпионате».

На 15-й минуте счёт открыл нападающий английской команды Дивен Мубама. На 20-й минуте защитник «Интера» Бенжамен Павар восстановил равновесие.

По итогам минувшего сезона чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 78 очков и занял второе место, уступив «Арсеналу» с 85 очками. По результатам прошедшего сезона чемпионата Италии «Интер» заработал 87 очков и расположился на первой строчке.

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