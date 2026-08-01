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Тренер «Акрона»: опять пропустили два лёгких гола. Слишком много уважения к соперникам

Тренер «Акрона»: опять пропустили два лёгких гола. Слишком много уважения к соперникам
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Тренер тольяттинского «Акрона» Срджан Благоевич прокомментировал ошибки своей команды в обороне после матча 2-го тура Альфа-Банк РПЛ с казанским «Рубином». Встреча, состоявшаяся в Самаре, завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Это поражение стало для «Акрона» вторым подряд на старте сезона.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Рубин
Казань
0:1 Арройо – 15'     0:2 Даку – 19'     1:2 Дмитриев – 29'    

«Опять пропустили два лёгких гола. Слишком много уважения испытываем к соперникам. Не знаю почему. Это мне точно не понравилось. Голы, которые мы пропустили, — это подарки для соперника.

После этого начали играть как договаривались. Можно сказать, контролировали игру, забрали мяч. По‑моему, второй тайм провели намного лучше. Не могу сказать, что доминировали, но контролировали ход матча. К сожалению, не получилось забить ещё. Мы показали, что можем играть в футбол. И никому с нами просто не будет», — сказал Благоевич в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре «Акрон» 8 августа на выезде встретится с московским «Локомотивом».

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