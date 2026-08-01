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«Барселона» видит в игроке сборной Марокко замену для де Йонга — El Chiringuito

«Барселона» видит в игроке сборной Марокко замену для де Йонга — El Chiringuito
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«Барселона» рассматривает вариант с подписанием полузащитника сборной Марокко и «Жироны» Аззедина Унаи на замену травмированному Френки де Йонгу. Об этом сообщает El Chiringuito.

По информации источника, помимо сине-гранатовых, 26-летним футболистом интересуются ещё несколько команд. Однако на текущий момент полузащитник не принял решения о будущем.

На чемпионате мира 2026 года Аззедин сыграл шесть матчей, где забил два гола. Сборная Марокко дошла до 1/4 финала турнира.

В минувшем сезоне Унаи принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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