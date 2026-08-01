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Тренер «Тоттенхэма» Де Дзерби: хочет ли Ришарлисон уйти из клуба? Понятия не имею

Тренер «Тоттенхэма» Де Дзерби: хочет ли Ришарлисон уйти из клуба? Понятия не имею
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Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Роберто Де Дзерби прокомментировал информацию о желании нападающего Ришарлисона покинуть команду.

«Уйдёт ли Ришарлисон из клуба этим летом? Я не знаю. Он очень нравится мне и как игрок, и как человек. В плане поведения и настроя Ришарлисон просто невероятен. Однако мы должны уважать его решение.

Хочет ли Ришарлисон уйти? Понятия не имею. Я не очень хорошо всё это понял: порой он говорит, что хочет остаться, а потом выражает желание уйти. В любом случае нам нужно поговорить. С этим нет никаких проблем, он хороший парень.

Считаю, что Ришарлисон по-прежнему важен для команды, поскольку не так просто найти нападающего с таким же уровнем мастерства. Ришарлисон забивает голы, он знает своё дело. А что будет с новым нападающим, трудно сказать. В прошлом сезоне он забил 12 голов, и дело здесь отнюдь не в удаче. Мы все любим Ришарлисона: это касается его партнёров по команде, клуба, персонала, поскольку ежедневно он упорно трудится, его игра на поле не вызывает вопросов», — приводит слова Де Дзерби BBC.

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