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ЦСКА — Крылья Советов: Попович открыл счёт на 32-й минуте в матче 2-го тура РПЛ 2026/2027, 1 августа 2026

ЦСКА — «Крылья Советов»: Попович открыл счёт на 32-й минуте
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В эти минуты идёт матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются ЦСКА и «Крылья Советов». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Буланов. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу красно-синих. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 16:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Попович – 32'     1:1 Витюгов – 62'    

На 32-й минуте счёт открыл полузащитник ЦСКА Матия Попович.

В следующем туре красно-синие встретятся с «Ростовом» (8 августа), а самарская команда проведёт матч с «Балтикой» (8 августа).

После 1-го тура РПЛ ЦСКА набрал три очка и занимает шестое место. «Крылья Советов» заработали одно очко и располагаются на 11-й строчке.

Календарь РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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