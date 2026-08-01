ЦСКА — «Крылья Советов»: Попович открыл счёт на 32-й минуте

В эти минуты идёт матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются ЦСКА и «Крылья Советов». Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Евгений Буланов. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу красно-синих. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 32-й минуте счёт открыл полузащитник ЦСКА Матия Попович.

В следующем туре красно-синие встретятся с «Ростовом» (8 августа), а самарская команда проведёт матч с «Балтикой» (8 августа).

После 1-го тура РПЛ ЦСКА набрал три очка и занимает шестое место. «Крылья Советов» заработали одно очко и располагаются на 11-й строчке.

Первый обладатель Кубка УЕФА из России: