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Тренер «Рубина» Франк Артига: желаем удачи Мирлинду Даку и благодарим его

Тренер «Рубина» Франк Артига: желаем удачи Мирлинду Даку и благодарим его
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Главный тренер «Рубина» Франк Артига пожелал удачи Мирлинду Даку, который покидает казанскую команду. Футболист забил один из голов в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (2:1). Ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в «Спартак».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 14:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 2
Рубин
Казань
0:1 Арройо – 15'     0:2 Даку – 19'     1:2 Дмитриев – 29'    

— Это был последний матч Даку за «Рубин»?
— Не знаю, посмотрим. Я тренер, все новости застали нас здесь, в Самаре. Помимо того что Мирлинд — прекрасный футболист, он ещё и невероятный человек, который всегда выкладывается ради команды. Вы помните тот сезон, когда «Рубин» вернулся из Первой лиги и во многом благодаря Даку вышел на другой уровень. В любом случае мы желаем удачи Мирлинду и благодарим его, — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».

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