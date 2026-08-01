Тренер «Рубина» Франк Артига: желаем удачи Мирлинду Даку и благодарим его

Главный тренер «Рубина» Франк Артига пожелал удачи Мирлинду Даку, который покидает казанскую команду. Футболист забил один из голов в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (2:1). Ранее сообщалось, что игрок близок к переходу в «Спартак».

— Это был последний матч Даку за «Рубин»?

— Не знаю, посмотрим. Я тренер, все новости застали нас здесь, в Самаре. Помимо того что Мирлинд — прекрасный футболист, он ещё и невероятный человек, который всегда выкладывается ради команды. Вы помните тот сезон, когда «Рубин» вернулся из Первой лиги и во многом благодаря Даку вышел на другой уровень. В любом случае мы желаем удачи Мирлинду и благодарим его, — сказал Артига в эфире «Матч ТВ».