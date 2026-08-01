«Реал» не смог победить «Фиорентину» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027, в котором встречались мадридский «Реал» и «Фиорентина». Игра прошла на стадионе «Вертерзее» в австрийском Клагенфурте. Матч завершился вничью со счётом 2:2.

Первый мяч в матче забил нападающий «Реала» Эндрик на 12-й минуте. Форвард Алексис Сирия удвоил преимущество «сливочных» на 24-й минуте. Нападающий итальянского клуба Роберто Пикколи сократил разрыв в счёте на 41-й минуте. Форвард «Фиорентины» Мойзе Кин забил второй мяч в ворота мадридского клуба на 58-й минуте, установив окончательный счёт — 2:2.

По итогам минувшего сезона чемпионата Испании «Королевский клуб» набрал 86 очков и занял второе место, уступив «Барселоне» с 94 очками. По результатам прошедшего сезона чемпионата Италии «Фиорентина» заработала 42 очка и расположилась на 15-й строчке.